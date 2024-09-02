Большой воспитательно-образовательный комплекс появится в дачном поселке Красково в Люберцах

Облик воспитательно-образовательного комплекса в дачном поселке Красково в городском округе Люберцы одобрил Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ожидается, что новый комплекс будет включать в себя общеобразовательную школу на пятьсот мест и детский сад для ста двадцати воспитанников. Общая площадь образовательной организации составит более одиннадцати с половиной квадратных метров. Завершить строительство планируется в 2026 году.

Здание переменной этажности — от двух до трех этажей имеет необычную конфигурацию в форме правильного восьмиугольника. Подобная структура позволяет обеспечить хорошую инсоляцию помещений, а также организовать просторный внутренний двор для отдыха и проведения мероприятий, занятий на открытом воздухе.

Авторы проекта выделили блоки детского сада, начальной и основной школы за счет разрывов основного объема в уровне второго и третьего этажей, визуально разрядив «массу» стен. Кроме того, в композицию введена активная горизонталь –опоясывающий периметр карниз, выполняющего роль козырька.

Авторам удалось подчеркнуть типологию детского учреждения и одновременно деликатно интегрировать его в городской силуэт. Светлая цветовая гамма отделки внешних стен корреспондируется с окружающей жилой застройкой и природным окружением. В то время, как на поверхность внутренних фасадов введены цветовые акценты. Каждый объем будет иметь свою колористику — от ярко желтого до оранжевого, функционально разделяя помещения для воспитанников детского сада, младших и старших школьников.