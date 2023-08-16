Большую школу с планетарием достроили в Мытищах

В сообщении отметили, что школу выполнили в стиле футуризма из трех- и четырехэтажных прямоугольных блоков, в них установили панорамное остекление и окна в виде иллюминаторов. В здании разместили актовый и спортивные залы, лаборатории, читальный зал, IT-зону и планетарий. Новое образовательное учреждение назвали в честь советского и российского космонавта Валерия Рюмина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке многодетных семей накануне учебного года.