Большую школу с планетарием достроили в Мытищах
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
В деревне Погорелки городского округа Мытищи достроили школу № 35, рассчитанную на 1,1 тысячи учеников. Сотрудники областного Главгосстройнадзора выдали объекту заключение о соответствии проектной документации, сообщили в ведомстве.
В сообщении отметили, что школу выполнили в стиле футуризма из трех- и четырехэтажных прямоугольных блоков, в них установили панорамное остекление и окна в виде иллюминаторов. В здании разместили актовый и спортивные залы, лаборатории, читальный зал, IT-зону и планетарий. Новое образовательное учреждение назвали в честь советского и российского космонавта Валерия Рюмина.
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