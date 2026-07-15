Бомба в кустах: тюменские силовики перехватили опаснейший груз за секунду до катастрофы

Россиянин, завербованный украинской разведкой, сознался в подготовке масштабной диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса в городе Нягань. Террористический акт удалось предотвратить на стадии транспортировки взрывчатки благодаря оперативной работе сотрудников российских спецслужб, передает ТАСС .

Связь с кураторами и сбор разведданных

Как признался подозреваемый во время допроса, его сотрудничество со спецслужбами Украины началось в начале 2026 года. Мужчина по собственной инициативе вступил в переписку с офицером украинской разведки.

В рамках полученных заданий фигурант собирал и передавал зарубежной стороне сведения гражданского и военного характера. В частности, он успел:

собрать подробную информацию о расположении и функционировании нефтегазопровода в Белоярском районе;

зафиксировать ключевые уязвимые точки инфраструктурного объекта;

передать эти сведения куратору для детального планирования взрыва.

Попытка изъятия взрывчатки и задержание

После передачи разведданных куратор скоординировал дальнейшие действия агента и отправил его на исполнение теракта. Мужчине было поручено забрать готовое самодельное взрывное устройство из заранее оборудованного тайника. Схрон находился в лесополосе в окрестностях Тюмени. Забрав бомбу, диверсант планировал скрытно доставить ее в Ханты-Мансийский автономный округ и совершить подрыв на трубопроводе в Нягани.

Однако довести преступный умысел до конца фигуранту не удалось. Сотрудники УФСБ России сработали на опережение. Оперативники задержали подозреваемого с поличным прямо в момент попытки скрыться с извлеченным из тайника взрывным устройством. Опасный груз был изъят и обезврежен. По факту подготовки к теракту возбуждено уголовное дело.