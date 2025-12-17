«Бомба замедленного действия в холодильнике». Салат оливье может стать причиной тяжелого отравления уже через 12 часов

Салаты, заправленные майонезом и содержащие яйца, консервированные овощи и мясо (как классический оливье), портятся быстрее всего. Употребление просроченного салата грозит тяжелым пищевым отравлением с тошнотой, рвотой, диареей и температурой, предупреждает заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко.

«В холодильнике при +2…+6 °С заправленный салат хранится не более 12 часов, без заправки — до 18. Без холодильника хранить его вообще нельзя», — отмечает специалист.

Порчу ускоряют не только майонез, но и другие факторы: добавление свежей зелени, использование теплых или несвежих ингредиентов, а также перепады температур. Также важен выбор посуды.

«Лучше всего хранить оливье в стеклянной или керамической посуде, либо в плотно закрывающемся пластиковом контейнере. Если салат в вазе, накройте его пищевой пленкой “в контакт”, чтобы ограничить доступ воздуха и посторонних запахов», — советует эксперт.

Чтобы избежать рисков, готовьте салат небольшими порциями и съедайте в течение дня. Если блюдо задержалось в холодильнике дольше нормы, от его употребления, особенно детям и людям со слабым иммунитетом, стоит отказаться.

Эксперт также предостерегает от покупки оливье в сомнительных местах.

«Недобросовестные производители могут смешивать старые и новые ингредиенты, а майонез становится идеальной средой для бактерий. Гарантий безопасности в таком случае нет».

