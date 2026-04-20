Бомж с игрушечным пистолетом ограбил аптеку во Владивостоке ради бинтов

Во Владивостоке полицейские задержали мужчину без постоянного места жительства, который под угрозой игрушечным пистолетом отобрал у провизора аптеки перевязочные средства. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Сигнал о разбойном нападении на аптеку, расположенную на улице Луговой, поступил в дежурную часть. Приметы злоумышленника немедленно разослали всем наружным нарядам полиции. В ведомстве уточнили, что подозреваемого удалось задержать «по горячим следам». Им оказался 36-летний ранее неоднократно судимый гражданин без определенного места жительства.

Изъятый у него пистолет направили на экспертизу, которая показала, что оружие является игрушечным. Установлено, что мужчина зашел в аптеку и, направив муляж на провизора, открыто похитил бинты и другие перевязочные материалы, после чего попытался скрыться.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Фигурант заключен под стражу в следственный изолятор. Максимальное наказание по данной статье — до 10 лет лишения свободы.

В телеграм-канале УМВД опубликована запись с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как хромающий мужчина с забинтованной ногой демонстрирует фармацевту предмет, похожий на пистолет. Провизор отдает ему бинт, после чего нападавший берет с витрины еще что-то и уходит.

