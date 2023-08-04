Бондарчук по достоинству оценила роман «Риф» Алексея Поляринова

Как сообщает портал «Дни.ру» , звезда в плане развлечений сделала довольно скромный, но разумный выбор. Она нередко читает книги и делится своими впечатлениями с подписчиками. Так недавний роман вызвал у нее только положительные впечатления.

По словам бывшей жены Федора Бондарчука, роман «Риф», который написал Алексей Поляринов, – это очень интересная история. Она прекрасно «зайдет» на отдыхе. Тем более, книга небольшая и читается всего за несколько вечеров.

Также стоит напомнить, что ранее Светлана Бондарчук обсуждала со своими поклонниками литературное творчество писательницы Джоан Роулинг. Звезда уверена, что удачными считаются не только книги в серии о Гарри Поттере. После них она написала пару хороших детективных историй.