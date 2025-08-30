Боня заявила о готовности организовать доставку помощи Наговициной с помощью дрона

Известная телеведущая и блогер Виктория Боня обратилась к властям Киргизии с призывом возобновить спасательную операцию альпинистки Натальи Наговициной, которая остается заблокированной на пике Победы. Соответствующее видеообращение телезвезда опубликовала в своем телеграм-канале.

Боня заявила, что получила новые кадры с беспилотника, на которых, по ее мнению, видно, что Наговицина подает признаки жизни и машет рукой.

«Мы похоронили как бы Наталью, на самом деле не имея на то вообще четкой и точной информации, потому что кто-то решил, что там она не подает признаки жизни», — сказала блогер.

Телеведущая выразила серьезные сомнения в эффективности предыдущих попыток съемки, проведенных МЧС Киргизии, указав, что их дрон вел наблюдение со слишком большого расстояния, что не позволяло получить достоверную информацию о состоянии альпинистки. Боня подчеркнула необходимость получения официального разрешения на запуск собственного дрона для точной оценки ситуации.

Она сообщила о готовности немедленно организовать доставку крайне необходимых грузов для выживания — спального мешка, запасов сушеного мяса и портативной горелки. Однако, отметила Боня, при самостоятельной попытке организации помощи она столкнулась с административными трудностями. Теперь Боня призывает официальные власти Киргизии оказать содействие в спасении человеческой жизни.

Ранее немецкий альпинист Гюнтер Зигмунд, восходивший на пик Победы вместе с Натальей Наговициной, отреагировал на заявления относительно спасения россиянки.