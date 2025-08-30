Альпинист Зигмунд отреагировал на споры в соцсетях по поводу спасения Наговициной

Немецкий альпинист Гюнтер Зигмунд, восходивший на пик Победы вместе с Натальей Наговициной, высказал мнение, что дать однозначный ответ относительно возможности ее спасения невозможно.

Тем не менее, считает он, что попытка спасти альпинистку была обязательным шагом. Такое заявление он сделал в интервью изданию «Известия».

По словам Зигмунда, на момент их ухода состояние Наговициной было стабильным, а оставленных припасов и газа должно было хватить на четверо-пятеро суток. «После этого срока ситуация стала бы критической», — уточнил он. Однако немецкий спортсмен подчеркнул, что даже на седьмой день с помощью дрона было зафиксировано, что россиянка все еще подает признаки жизни.

Анализируя текущие дискуссии в соцсетях, где многие утверждают, что шансов на успех не было изначально, Зигмунд не согласен с такой позицией. Он считает, что это был «вопрос принципа и силы духа».

«Вы не знаете наверняка [удастся ли помочь] и должны попытаться, несмотря ни на что», — резюмировал альпинист.

