Борьба с «бабушкой у подъезда»: какие стереотипы о пенсионерах решили стереть навсегда

Правительство РФ одобрило комплексный план мер, направленных на искоренение дискриминации и негативных стереотипов в отношении граждан старшего поколения. Документ предполагает системную просветительскую работу, пишет ТАСС.

Согласно плану, ключевой задачей является формирование в обществе уважительного отношения к пенсионерам и их вкладу. Акцент будет сделан на укрепление института семьи, где позиционируется особая роль старших родственников в сохранении традиций и передаче опыта.

Реализация мероприятий рассчитана на все возрастные группы населения — от детей до самих пожилых людей. Координация работы возложена на ряд ведомств, включая Минтруд, Минкультуры, Минпросвещения, Минобрнауки, а также Росмолодежь и АНО «Национальные приоритеты».

