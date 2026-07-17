Борьба со стрессом и цифровые биопсии: что изменится для пациентов онкоцентров с 19 июля
«Гарант»: с 19 июля вступают в силу новые правила оказания помощи онкобольным
С 19 июля 2026 года в России вступают в силу изменения в порядок оказания медпомощи взрослому населению при онкологических заболеваниях (приказ Минздрава РФ № 594н от 03.06.2026). Документ направлен на всестороннюю поддержку пациентов, повышение точности диагностики и актуализацию технического оснащения клиник.
Ключевые изменения в системе онкопомощи
- Обязательная и профильная психоподдержка: Первичные онкологические кабинеты и Центры амбулаторной онкопомощи (ЦАОП) получили полномочия направлять пациентов к медико-психологическим специалистам. При выявлении выраженных депрессивных состояний, расстройств адаптации или рисков суицидального поведения больных будут перенаправлять в специализированные кабинеты медико-психологической помощи при онкодиспансерах.
- Телемедицина и цифровая диагностика: Вводится возможность оцифровки и дистанционной передачи материалов. В сложных диагностических случаях цифровые изображения патоморфологических исследований, биопсийный и операционный материал будут передаваться в федеральные референс-центры для проведения повторных иммуногистохимических и молекулярно-генетических тестов.
- Обновление стандартов оснащения: Медицинские учреждения, участвующие в дистанционных консилиумах, оснащаются сканерами микропрепаратов, а из устаревших или отсутствующих в госреестре перечней оборудования исключаются отдельные позиции (включая устройства контроля недержания).