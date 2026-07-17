Покупать машину сейчас или ждать осени? Цены точно изменятся

Российский автомобильный рынок этим летом оказался в необычной ситуации. У дилеров накопились большие запасы машин, а спрос остается сдержанным из-за дорогих кредитов. Многие покупатели рассчитывают, что осенью автомобили станут заметно дешевле. Но оправдаются ли эти ожидания, интернет-изданию «Подмосковью сегодня» рассказал автоэксперт Андрей Венгерский.

По его словам, рассчитывать на масштабное снижение цен не стоит.

«Сейчас дилеры действительно готовы идти на уступки. По многим моделям уже действуют скидки, специальные программы и выгодные условия трейд-ин. Однако это скорее точечные акции, чем начало общего удешевления автомобилей», — отметил эксперт.

Венгерский объяснил, что производители и импортеры стараются распродать машины, завезенные еще весной.

«На складах сохраняются достаточно большие остатки. Именно поэтому покупатель сегодня может получить дополнительные бонусы — бесплатное обслуживание, зимние шины, скидку в несколько сотен тысяч рублей или льготную кредитную программу», — рассказал он.

При этом к осени ситуация может измениться. Если Центральный банк продолжит снижать ключевую ставку, спрос постепенно оживет. Когда покупателей станет больше, дилеры уже не будут столь охотно предоставлять крупные скидки, считает Венгерский.

Эксперт также напомнил, что на стоимость автомобилей продолжают влиять курс рубля, логистика и расходы на импорт.

«Даже если официальные прайс-листы останутся без изменений, исчезновение нынешних акций фактически сделает покупку дороже. Поэтому откладывать приобретение исключительно в надежде на осеннее снижение цен я бы не советовал», — подчеркнул специалист.

По мнению Венгерского, тем, кто уже определился с моделью и располагает необходимой суммой, выгоднее покупать автомобиль именно сейчас.

«Сегодня рынок скорее находится на стороне покупателя. Осенью выбор может стать меньше, а условия покупки — менее привлекательными. Если же автомобиль нужен только через несколько месяцев, тогда имеет смысл спокойно дождаться новых предложений, но рассчитывать на резкое падение цен не стоит», — заключил автоэксперт.

Мыть машину сразу после длительной поездки не рекомендуется. Резкий перепад температур может негативно сказаться на некоторых элементах автомобиля. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал автоэксперт Алексей Егоров.