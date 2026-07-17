«Сережка Лазарев тащит Аргентину»: финалист «Евровидения-2016» ответил на шутку о Месси и чемпионат мира

Российский певец Сергей Лазарев вновь удивил поклонников своим чувством юмора, пишет «Лента.ру». На этот раз поводом для шутки стало неожиданное сравнение с аргентинским футболистом Лионелем Месси.

Фото: [ Лионель Месси/соцсети ]

Все началось с поста одного из пользователей соцсетей, который опубликовал фото 39-летнего спортсмена и подписал: «Сережка Лазарев молодчина, конечно, не сдается, тащит Аргентину». Пост мгновенно набрал более 8 тысяч лайков и привлек внимание самого артиста.

«Ребят, нелегко и на Евровидении выступать, и на чемпионате мира по футболу биться! Но ради вас я готов на все. Буду рад поддержке нас в финале! Пожелайте мне удачи», — написал Лазарев.

Таким образом певец не только поддержал шутливый тон, но и напомнил о своем участии в престижных музыкальных конкурсах. Поклонники оценили чувство юмора артиста и в комментариях начали активно желать ему «победы в финале».

Ранее певец Сергей Лазарев показал редкое школьное фото из 1990-х годов.