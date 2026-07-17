Мой муж — божество: женщина с редким психозом раскрыла детали любимой галлюцинации
Reddit: женщина с редким психозом поделилась любимой галлюцинацией
46-летняя пользовательница Reddit под ником IDontMeanToBeABitch рассказала о жизни с редким психотическим расстройством. В периоды обострения ее галлюцинации создают альтернативную реальность, которая накладывается на настоящий мир, передает «Лента.ру».
Муж-божество и борьба с Уолтом Диснеем
По словам женщины, ее галлюцинации носят преимущественно фантастический характер и практически никогда не превращаются в кошмары, что помогает легче переносить госпитализации:
- Испытание для высшего измерения. Во время приступов предупреждения о галлюцинациях воспринимаются ею как специальный тест для перехода в высший мир.
- Любимый сюжет. Женщине нравится верить, что ее муж — божество из другого измерения, а она выступает в роли его жрицы, собирающей последователей.
- Борьба за Диснейленд. В другой галлюцинации муж воевал с Уолтом Диснеем за владение проектом в параллельном мире, из-за чего периодически «исчезал» из реальности.
Первые симптомы и предвестники приступа
Автор подробно описала физические и ментальные сигналы, по которым понимает, что начинается очередное обострение:
- Бессонница: полное отсутствие сна в течение 24 часов.
- Физические ощущения: появление гула в голове и покалывания за глазами.
- Иррациональные мысли: внезапное возникновение странных идей (например, «небо сделано из спагетти»), в которые она искренне верит в первую секунду.