46-летняя пользовательница Reddit под ником IDontMeanToBeABitch рассказала о жизни с редким психотическим расстройством. В периоды обострения ее галлюцинации создают альтернативную реальность, которая накладывается на настоящий мир, передает «Лента.ру».

Муж-божество и борьба с Уолтом Диснеем

По словам женщины, ее галлюцинации носят преимущественно фантастический характер и практически никогда не превращаются в кошмары, что помогает легче переносить госпитализации:

Испытание для высшего измерения. Во время приступов предупреждения о галлюцинациях воспринимаются ею как специальный тест для перехода в высший мир.

Любимый сюжет. Женщине нравится верить, что ее муж — божество из другого измерения, а она выступает в роли его жрицы, собирающей последователей.

Борьба за Диснейленд. В другой галлюцинации муж воевал с Уолтом Диснеем за владение проектом в параллельном мире, из-за чего периодически «исчезал» из реальности.

Первые симптомы и предвестники приступа

Автор подробно описала физические и ментальные сигналы, по которым понимает, что начинается очередное обострение: