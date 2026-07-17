Без таблеток и уколов: как ультразвук используют при лечении артроза суставов

Простая ультразвуковая терапия может помочь суставам восстанавливаться после травм и снизить риск посттравматического артроза, сообщает ScienceDaily со ссылкой на исследование Университета Алабамы в Хантсвилле. Работа опубликована в Scientific Reports и пока относится к лабораторной стадии, но показывает перспективный безлекарственный подход.

Ученые изучали макрофаги — иммунные клетки, которые могут либо поддерживать воспаление, либо помогать восстановлению тканей. После травмы в суставе сначала активируются защитные макрофаги M1, которые убирают поврежденные ткани. Но если их активность затягивается, воспаление становится хроническим и может ускорять разрушение сустава.

Команда профессора Анурадхи Субраманьян проверила, может ли непрерывный низкоинтенсивный ультразвук сдвинуть баланс в сторону M2-подобных макрофагов, связанных с заживлением. В эксперименте такая стимуляция снижала маркеры воспаления и усиливала процессы, связанные с восстановлением клеток.

Для большей реалистичности исследователи использовали фрагменты фибронектина — молекулы, которая появляется при повреждении тканей сустава. Также они применили анализ активности генов и вычислительные методы, чтобы увидеть, как меняются целые группы генов.

Авторы подчеркивают: до лечения людей еще далеко. Следующий этап — испытания на животных моделях раннего посттравматического артроза.