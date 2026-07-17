«Пришлось научиться копать сидя»: блогер с редкой болезнью Фара разбила цветущий сад в Балашихе

У дома № 34 на улице Зеленой в Балашихе уже несколько лет существует место, которое трудно не заметить. Это не просто клумба — это целый цветочный мир, созданный руками местной жительницы. Вера Тарасова не только оформила участок, но и показала, что тяжелый диагноз не должен становиться приговором, сообщил REGIONS.

Болезнь не помеха

Вера — автор блога и основательница интернет-сообщества для людей с болезнью Фара. Это редкое неврологическое заболевание, при котором постепенно утрачиваются двигательные функции. Специфического лечения пока не существует, терапия лишь сдерживает развитие симптомов.

Несмотря на проблемы с движением, женщина выбрала активную позицию. Главным ее занятием стало создание сада. Фотографии цветущих растений, которые она публикует в Сети, стали мотивацией для многих — особенно для тех, кто столкнулся с тем же диагнозом. Простые, но живые кадры показывают: жизнь продолжается.

«У меня редкая болезнь, поэтому долго не могли поставить диагноз, хотя признаки появились еще в детстве: изменилась походка, я быстро уставала на уроках физкультуры, а потом меня частично парализовало, поэтому работать в саду трудно, но я придумала работать в наколенниках. Еще у меня есть специальная скамеечка, на которую я сажусь, если устаю. Пришлось научиться копать сидя, но результат того стоит», — рассказывает Вера.

История участка

Первой появилась центральная клумба. Так как участок находится с южной стороны, Вера подбирала светолюбивые растения: лилии, тюльпаны, нарциссы, ирисы, а позже — розы. Они хорошо переносят солнце и радуют глаз.

Место, где сегодня цветник, когда-то выглядело иначе: здесь выгуливали собак, а попытки оформить территорию встречали непонимание. Цветы срывали, табличку сломали. Но Вера не отступила. Она создавала не просто цветник, а пространство, где хочется остановиться и передохнуть.

«Когда я прихожу сюда, у меня душа отдыхает. Дома у меня тоже много цветов, но когда есть такой участок и возможность выйти на улицу и поработать на земле, — это совсем другие ощущения», — делится Вера.

Творчество и память

По образованию Вера художник, и это чувствуется в деталях. В саду соседствуют газания, ирисы, фиалки, хризантемы, розы, лобулярия, эхинацея. Белые цветы — иберис, мальва, ромашки — делают клумбу воздушной и легкой. Осенью высаживаются тюльпаны и мускари, чтобы весной сад зацвел снова.

Отдельного внимания заслуживают три липы. Они высажены в память о дедах Веры, воевавших в Великой Отечественной. На деревьях таблички «Сад памяти». Это не просто цветы — это тихое признание тем, кто подарил будущее.

Ранее сообщалось, что жительница Лобни борется с воровкой цветов через объявление на балконе.