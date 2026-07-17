Улица ушла из-под колес: машина провалилась в воронку после урагана в Новосибирске

ТАСС: машина провалилась в воронку после урагана в Новосибирске

Общество

На Новосибирск и область обрушилась сильная гроза со штормовым ветром. Непогода привела к массовым аварийным отключениям электроэнергии, подтоплениям улиц и повалу деревьев. Об этом свидетельствуют данные карты отключений муниципального портала «Мой Новосибирск», пишет ТАСС.

Последствия шторма в районах города

Согласно данным портала «Мой Новосибирск», наибольший удар стихии пришелся на жилой сектор:

  • Масштаб отключений. Без электричества остались жители почти 1 тыс. домов в трех районах города.
  • Дзержинский район. Зафиксировано около 500 обесточенных домов из-за повреждения тепловых подстанций на улицах Трактовой, Сурковой и соседних участках.
  • Ленинский район. Из-за выхода из строя трансформаторных подстанций отключение затронуло 249 частных домов в районе Яринского Затона возле Димитровского моста.
  • Подтопления и разрушения. Ливень затопил проезжие части, заблокировав движение транспорта. Сильный ветер срывал кровлю с крыш, валил деревья и мусорные баки.
  • Провал грунта. На улице Дачной после дождя образовалась воронка в асфальте, куда провалился автомобиль.

Аварийные бригады приступили к ликвидации последствий и восстановлению электроснабжения.

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