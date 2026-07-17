Вежливость у всех своя: почему зумеры, миллениалы и бумеры раздражают друг друга манерами

Правила вежливости меняются от поколения к поколению, и из-за этого люди часто неверно понимают друг друга, пишет автор портала Your Tango Софи Баджери, ссылаясь на профессора социологии Шерри Теркл. То, что бумер назовет холодностью, зумер может считать уважением к личным границам, а для миллениала телефонный звонок иногда выглядит как нарушение этих границ.

Конфликт поколений часто оказывается не вопросом плохого воспитания, а лишь разницей в определении самого понятия «уважение». То, что представители одной возрастной группы считают базовым проявлением вежливости, другие могут расценить как нарушение личных границ. К такому выводу приходят исследователи современной коммуникации, анализируя привычки разных возрастных групп.

Самое старшее поколение, бумеры, родившиеся с середины 1940-х до середины 1960-х годов, выражает уважение через классический этикет и понятные физические жесты. Для них вежливость складывается из привычных ритуалов: крепкого рукопожатия при встрече, умения придержать дверь или традиции отправлять письменные благодарности.

Представители поколения X, родившиеся до начала 1980-х годов, выросли в аналоговую эпоху и ценят прежде всего личное внимание. В их понимании вежливый человек — это тот, кто приходит вовремя, поддерживает зрительный контакт при разговоре, умеет слушать собеседника и не отвлекается на экран смартфона во время беседы.

Миллениалы, чей период взросления пришелся на стыке аналогового и цифрового миров, первыми начали активно защищать личное пространство. Для этого поколения вежливость заключается в бережном отношении к чужому времени. Они предпочитают текстовые сообщения внезапным звонкам, а визит соседей без предупреждения воспринимают скорее как бесцеремонное вторжение, а не как дружеский жест.

Самое молодое совершеннолетнее поколение, зумеры, родившиеся на стыке веков, в 1990-х до начала 2010-х годов, строит коммуникацию на принципах психологического комфорта. Они практически полностью отказались от традиционных светских бесед, которые считают пустой тратой времени. Вместо этого они фокусируются на инклюзивности: для них естественно спрашивать разрешение перед публикацией совместных фотографий в сети, использовать экологичный язык и максимально заботиться о внутреннем спокойствии собеседника.

В итоге современные споры об этикете сводятся не к уровню культуры конкретных людей, а к разнице их языков общения. Каждое поколение стремится проявить уважение к окружающим, но делает это с помощью тех инструментов, которые сформировала их эпоха.