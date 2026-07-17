Пожарные оперативно ликвидировали возгорание в Производственном проезде в Бронницах

В подмосковных Бронницах 17 июля полностью ликвидировали пожар на территории производственно-складского комплекса в Производственном проезде, д. 8. Сообщение о возгорании поступило оператору ЕДДС в 7:28.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Пожару присвоили вторую категорию сложности. Для борьбы с огнем задействовали около 60 человек и 20 единиц спецтехники. Площадь распространения пламени составила 3100 м².

По предварительной версии, причиной ЧП стало нарушение правил пожарной безопасности. В результате сгорели два металлических ангара общей площадью 400 кв. м, две бытовки и несколько автомобилей. На объекте хранились горюче-смазочные материалы, пожарным удалось не допустить перехода огня на административное здание.