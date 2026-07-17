Пережила мужа на восемь месяцев: умерла вдова Юрия Николаева

Элеонора Александровна Николаева, вдова знаменитого советского и российского телеведущего Юрия Николаева, ушла из жизни в возрасте 74 лет, пишет The Voice. Трагической новостью поделился блогер Андрей Флор, который случайно обнаружил свежую могилу на Троекуровском кладбище в Москве.

Элеонору Александровну похоронили рядом с супругом, который скончался 4 ноября прошлого года в возрасте 76 лет. Она пережила его всего на восемь месяцев.

Юрий и Элеонора Николаевы поженились в 1975 году и прожили вместе без малого полвека. Все это время, по словам близких, они были неразлучны, жили душа в душу и поддерживали друг друга в самых трудных ситуациях.

Элеонора Александровна сыграла огромную роль в жизни мужа: именно она помогла ему справиться с алкогольной зависимостью. Она возила его на капельницы, помогала выходить из запоев, убрала из его окружения пьющих друзей и привила любовь к лыжным прогулкам. Николаев не раз говорил, что обязан жене своим спасением.

У пары не было детей, и сам телеведущий называл это большой бедой. По его словам, Элеонора никогда не делала абортов, но зачать ребенка не получалось: сначала мешало пьянство Николаева, затем — ограничения медицинских возможностей того времени. Всю свою любовь супруги отдавали племянникам.

Незадолго до смерти Юрий Александрович переписал свой загородный дом в Истре на дочь и сына сестры Татьяны.

В последний раз Элеонора Александровна появлялась на публике на похоронах мужа. Тогда она стойко держалась у гроба, едва сдерживая слезы, и произнесла трогательную речь. Она сказала, что они прожили вместе полвека, старались любить, уважать и помогать друг другу, и поблагодарила всех за внимание и уважение к Юрию Николаеву.

Знакомая семьи рассказала, что после смерти мужа Элеонора Александровна так и не смогла оправиться от утраты. Всю свою сознательную жизнь она была рядом с ним, ухаживала, поддерживала и спасала, а когда его не стало — просто перестала бороться.

Ранее сообщалось, что в Москве проводили в последний путь звезду «Вечного зова» Юрия Смирнова.