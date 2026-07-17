Семейное воссоединение или жест отчаяния? Карл III впервые за четыре года увидел внуков

Долгожданное воссоединение семьи наконец состоялось: король Карл III впервые за четыре года встретился со своими внуками — семилетним принцем Арчи и пятилетней принцессой Лилибет, сообщает Super. Встреча прошла 10 июля в загородной резиденции монарха Хайгроув в графстве Глостершир.

Вместе с королем в ней приняла участие королева Камилла. Букингемский дворец подтвердил факт встречи, назвав ее «частным семейным событием», однако отказался раскрывать подробности разговора и публиковать совместные фотографии.

Отмечается, что этой встрече предшествовала крайне напряженная неделя. Изначально предполагалось, что Меган Маркл вместе с детьми будет сопровождать принца Гарри в течение всей поездки в Великобританию, приуроченной к мероприятиям Invictus Games 2027. Однако планы изменились после того, как стало известно, что семья не получит постоянную государственную охрану во время визита. Из-за этого Меган с Арчи и Лилибет прилетели позже.

Не обошлось и без нового конфликта с Букингемским дворцом. Представители принца Гарри и дворца по-разному объяснили ситуацию с размещением семьи во время поездки. Вопрос проживания вновь стал поводом для напряжённости и лишь подчеркнул, что отношения герцога Сассекского с королевской семьей по-прежнему остаются непростыми.

Главным событием поездки все же стало семейное воссоединение. Арчи и Лилибет не виделись с дедушкой с 2022 года, когда они приезжали на похороны королевы Елизаветы II.

Во время визита Гарри также познакомил детей с местами, связанными с историей его семьи. Они побывали в поместье Алторп — родовом доме семьи Спенсеров, где выросла и похоронена принцесса Диана.

Ранее стало известно о странной просьбе Карла III к леди Диане перед помолвкой.