Уши слона в Видном: грибники нашли панус уховидный — съедобный, но необычный

В окрестностях Видного грибники наткнулись на необычный экземпляр — панус уховидный, который в народе прозвали «уши слона». Этот гриб встречается нечасто и пока не обрел широкой популярности, но знатоки отмечают его особые свойства, известные еще в старину, сообщил REGIONS.

Находка в Видном

Жительница города Дарья Воронина обнаружила полянку крупных грибов странной формы. Она рассказала REGIONS, что, несмотря на необычный внешний вид, грибы вполне пригодны в пищу. Более того, с их помощью можно приготовить домашний сыр.

«У старых пней нашла грибы, о которых мне рассказывала бабушка. Впервые я узнала о них лет 40 назад. И вот впервые встретила вновь! Тогда я от бабушки научилась делать сыр с этими грибами, она их вымачивала в холодной воде пару часов, потом мелко нарезала, добавляла в молоко и оставляла на ночь. Грибы его сквашивали и из кефира можно было готовить сыр, получалось очень вкусно», — рассказала Дарья Воронина.

Почему его редко собирают

Панус уховидный появляется в лесу в одно время с опятами — главными фаворитами сезона. Поэтому немногие предпочитают искать малоизвестный гриб, когда вокруг полно привычной добычи. Однако по своим качествам он вполне достоин внимания.

Уникальное свойство: грибной сыр

В народе подметили: сок пануса способен створаживать молоко, заменяя сычужный фермент, который раньше был дефицитным. Это свойство делало гриб особенно ценным. Сегодня оно вновь привлекает внимание хозяек.

Где и когда искать

Гриб встречается повсеместно на мертвой древесине — валежнике, пнях, вырубках и гарях. Предпочитает березу и осину. Плодоносит до ноября, но не каждый год.

Как распознать

У молодых экземпляров шляпка по форме напоминает ухо — отсюда народное название. Со временем она становится воронковидной, с волнистыми краями. Окрас меняется с возрастом: у молодых грибов — коричневый с сиреневым отливом, пластинки розовые. Со временем они светлеют, а пластинки становятся коричневыми. Мякоть белая, жесткая, без выраженного запаха. Ножка короткая, сужается книзу и почти всегда смещена от центра.

Как готовить

Собирают только молодые грибы — с розоватыми пластинками. Ножку обычно отбрасывают. Перед готовкой панус нужно отварить не менее 30 минут, затем жарить или тушить. Даже после термической обработки грибы остаются жестковатыми — это на любителя.

Безопасность

Ядовитых двойников у пануса не обнаружено. Молодые грибы иногда путают с вешенкой, но это не опасно — оба съедобны. По данным исследований, гриб помогает снижать уровень холестерина.

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