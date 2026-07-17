Два вуза — один диплом: что в Подмосковье студентам дает новая программа «2+2»

Студенты Государственного социально-гуманитарного университета и их партнеры из Нанкинского университета информационных наук и технологий получили возможность построить карьеру сразу в двух странах. Ректоры вузов подписали соглашение о запуске программы двойных дипломов, сообщил REGIONS.

Соглашение подписано

Ректор ГСГУ Жанна Леонова и ректор Нанкинского университета Чэнь Хайшань поставили подписи под документом о совместной образовательной программе. Договоренности стали логичным продолжением меморандума о взаимопонимании, подписанного ранее.

«Этот договор открывает перед нашими студентами уникальные возможности. Сотрудничество будет охватывать не только бакалавриат, но и магистратуру по таким направлениям, как экономика, иностранные языки, информатика, естественные и технические науки, педагогика. Мы будем разрабатывать совместные образовательные программы, развивать академическую мобильность и проводить стажировки преподавателей», — отметила Жанна Леонова.

Как будет работать программа

Проект построен по схеме «2+2». Это означает, что студенты зачисляются одновременно в два вуза. Первые два года они учатся в своем университете, оставшиеся два — в зарубежном партнере. В результате выпускники получают два диплома, признаваемых в обеих странах.

«В августе мы вновь ожидаем визит китайских партнеров. В ходе встречи планируется обсудить все детали, необходимые для запуска проекта», — рассказал помощник ректора по международной деятельности Максим Ершов.

Предыстория

Осенью 2024 года делегация ГСГУ посетила Китай, где были достигнуты предварительные договоренности о запуске совместной программы. Подписанное соглашение стало итогом этих переговоров.

Главный итог

Выпускники программы станут обладателями двух дипломов государственного образца — российского и китайского. Это открывает перед ними возможности для трудоустройства в обеих странах без дополнительных процедур подтверждения квалификации.

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