Горе для ежей: почему российские хищники отказываются уничтожать испанских слизней

В Центральной России, Москве, Карелии и ряде других регионов зафиксировано массовое нашествие испанских (рыжих) слизней (Arion vulgaris). Кандидат биологических наук Юрий Гниненко заявил, что единственным действенным способом контроля их численности может стать завоз их естественных врагов из Европы, пишет «Взгляд».

Причины нашествия и главные опасности

Испанский слизень попал в Россию с юга Европы еще в конце XX века, а к настоящему времени полностью натурализовался:

Отсутствие хищников. На своей родине численность слизней сдерживают естественные враги и болезни. В России местная фауна (ежи, птицы) не ест их из-за горького вкуса и агрессивного состава слизи.

Вред для экосистемы. Моллюски вытесняют коренные виды, уничтожают сельскохозяйственные посевы и посадки.

Угроза для людей и животных. Слизни не кусаются и не ядовиты, но переносят опасных паразитов. Контактировать с ними можно только в перчатках, а домашним питомцам нельзя давать их лизать во избежание аллергии и заражения.

Завоз врагов из Европы как метод решения

Заведующий лабораторией ФБУ ВНИИЛМ Юрий Гниненко отмечает, что ждать, пока отечественная фауна привыкнет к слизням, бессмысленно.

При этом биолог подчеркивает: перед завозом хищных организмов из Южной Франции необходимо провести многолетние исследования, чтобы не занести в экосистему России новый опасный инвазивный вид.