Бориса Гребенщикова оштрафовали за дискредитацию российской армии

Почти год назад певец публично заявил, что россияне уничтожают граждан другой национальности, и это является фашизмом. Также он признался, что отправляет финансовую помощь на Украину. После этого один из депутатов Государственной Думы обратился в Следственный комитет РФ с просьбой проверить высказывания Гребенщикова и дать им оценку. Он считает, что слова музыканта дискредитируют ВС России, а также содействуют терроризму.

В результате Тверской районный суд города Москвы признал Бориса Гребенщикова виновным в административном правонарушении.