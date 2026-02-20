Босиком в кроксах в мороз: пермяк в шортах показал мастер класс по уборке сугробов-великанов

В Перми местный житор откликнулся на призыв Лютеранской церкви помочь с расчисткой территории после снегопада. Мужчина вышел на работу в гавайской рубашке, шортах и кроксах на босую ногу, пишет 59.RU .

В Перми местный житель помог Лютеранской церкви справиться с последствиями обильных снегопадов и сделал это весьма необычно. Мужчина пришел расчищать территорию кирхи в летнем наряде: гавайской рубашке, коротких шортах и кроксах, надетых на босую ногу.

Сотрудники церкви Святой Марии, которая находится на пересечении улиц Горького и Екатерининской, попросили горожан помочь убрать сугробы. Откликнулся молодой человек, которого местные уже не раз замечали гуляющим зимой в облегченной одежде. Как рассказали в кирхе, работу он выполнил добросовестно: всего за три часа с лопатой в руках он очистил всю территорию.

В социальных сетях под фотографиями смельчака появился комментарий от его матери. Женщина объяснила, что ее сын давно увлекается моржеванием, поэтому низкие температуры ему совсем не страшны. Именно поэтому он чувствует себя комфортно в футболке и шортах даже в лютый мороз.