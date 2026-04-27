«Ботинок 36-го размера». Тела нет, но найден след: в Туапсе продолжаются поиски 14-летней девочки

Мать 14-летней девочки из Туапсе, которая пропала после того, как беспилотник влетел в их дом, не теряет надежды на спасение дочери. Женщина уверена: девочка жива, и призывает активизировать поисковую операцию. Об этом сообщает телеграм-канал «RT на русском».

Как рассказала женщина, с 16 апреля к розыску подключился благотворительный фонд «Ратиборец», а также помогают добровольцы. За это время удалось обнаружить след от ботинка 36-го размера. Кроме того, по словам волонтеров, с помощью дронов и тепловизоров зафиксированы перемещения самой Леры.

У матери также есть детализация звонков с мобильного телефона подростка. Она утверждает, что после происшествия кто-то пытался совершить вызов с этого номера.

По данным телеграм-канала Baza, след пропавшей два дня назад девочки взяла и служебная собака поисковиков. Однако работу сильно осложняет погода: из-за дождей следы размываются, запахи исчезают, и с каждым днем шансы отыскать подростка снижаются.

По словам матери ребенка, дочь находилась дома в момент, когда в ее комнату влетел дрон. Сама женщина тогда бросилась спасать семилетнюю внучку, а отец пытался прыгнуть в огонь за дочерью. Но найти девочку не удалось — как и какие-либо свидетельства ее гибели. Родители предполагают, что взрывной волной дочь выбросило из дома, и в состоянии шока она могла побежать в сторону леса.

Ранее сообщалось о том, что в Туапсе после атаки дронов ВСУ обнаружили двукратное превышение бензола.