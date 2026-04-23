«Боткин, Склифосовский, Бильрот»: какой диагноз поставили Некрасову и почему знаменитые врачи оказались бессильны

Врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Татьяна Ильчишина на семинаре для медицинских работников подробно разобрала историю болезни знаменитого поэта, редактора и издателя Николая Некрасова, скончавшегося от колоректального рака. По оценкам специалиста, операция, проведенная на дому у литератора ведущим европейским хирургом Теодором Бильротом, в пересчете на сегодняшний курс обошлась бы в колоссальную сумму — порядка 45 миллионов рублей, передает «Исторический журнал "Родина"»⁠.

Ильчишина напомнила, что задолго до обнаружения опухоли, около 1872–1873 годов, Некрасова мучили так называемые «горловые боли» — сильный кашель, осиплость голоса и потеря веса, что сегодня диагностировали бы как туберкулез. Следуя рекомендациям врачей сменить климат, поэт уехал в Италию, где наступила полная ремиссия. Однако уже после 50 лет его начали беспокоить проблемы с кишечником: он жаловался на расстройства стула, мучительный метеоризм и склонность к запорам. За два года до смерти состояние резко ухудшилось: к недомоганию добавились вялость, апатия и нежелание работать.

По словам Татьяны Ильчишиной, лечение на первых порах было симптоматическим: использовались ректальные свечи с цинком, позже для обезболивания в их состав стали добавлять белладонну, коноплю и даже опий. С запорами боролись касторовым маслом и клизмами, применяли фарадизацию — воздействие на живот электродами. Но боли не утихали. Консилиум с участием знаменитых врачей Боткина и Склифосовского позволил поставить точный диагноз: последний в декабре 1876 года обнаружил у пациента в верхней части прямой кишки опухоль размером с яблоко. Требовалось срочное хирургическое вмешательство.

Родные поэта обратились к Теодору Бильроту. Как рассказала Ильчишина, хирург после переговоров с сестрой Некрасова озвучил астрономический гонорар в 15 тысяч прусских марок. Получив согласие и колоссальную по тем временам сумму, он прибыл в Санкт-Петербург и провел операцию прямо на дому в квартире на Литейном, 36. Вмешательство длилось всего 25 минут, прошло без осложнений, пациенту была наложена колостома.

Несмотря на то что после удаления опухоли поэту временно стало легче и он прожил еще почти девять месяцев, спасти его не удалось. Николай Некрасов скончался 8 января 1877 года в возрасте 56 лет. Татьяна Ильчишина резюмировала, что врачи использовали все доступные на тот момент возможности, но болезнь была уже слишком запущена, и подчеркнула, что даже сегодня успех лечения этого вида рака напрямую зависит от ранней диагностики.