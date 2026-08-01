Божественный промысел в Арзамасе-16: Патриарх Кирилл высказался о советском ядерном проекте
Патриарх Кирилл назвал создание ядерного оружия в Сарове промыслом Божиим
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что разработка и создание ядерного оружия в Сарове происходили под воздействием божественного промысла. Это заявление прозвучало после праздничной литургии в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре, пишет ТАСС.
Связь духовно-исторического центра и ядерного щита
- Слова Патриарха: Глава РПЦ отметил, что через труды отечественных ученых, инженеров и рабочих над Отечеством проявилась благодать и милость Божия.
- Праздничная дата: Заявление было приурочено к 1 августа — Дню обретения мощей преподобного Серафима Саровского и его канонизации в 1903 году.
- Исторический контекст: Город Саров (ранее известный как секретный объект Арзамас-16) является крупнейшим центром ядерных исследований в РФ, где была создана первая советская атомная бомба.
- Духовное покровительство: Рядом с научным центром расположен Серафимо-Дивеевский монастырь — место молитвенного подвига преподобного Серафима Саровского, почитаемого покровителем ядерщиков и защитников страны.