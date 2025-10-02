Бракованный подарок как источник дохода: юрист раскрыл схему законной компенсации

Сезон новогодних покупок может принести неожиданную финансовую выгоду владельцам бракованной техники. По данным аналитиков, 72% россиян выбирают в качестве подарков технически сложные товары, которые при обнаружении производственных дефектов открывают возможности для получения компенсаций.

Юрист Сергей Денисенко в беседе с REGIONS пояснил, что согласно статье 18 Закона «О защите прав потребителей», покупатель вправе не только вернуть бракованный товар, но и получить дополнительные выплаты. Ключевое условие — наличие гарантийного срока, который для большинства гаджетов и бытовой техники составляет не менее одного года.

Потребителям доступен спектр действий: от бесплатного ремонта с продлением гарантии до требования возмещения морального вреда, особенно актуального при порче праздничного настроения или срыве важного события. При передаче товара в ремонт магазин обязан в трехдневный срок предоставить аналогичное устройство во временное пользование, а крупногабаритную технику весом более 5 кг доставлять за свой счет.

Эксперт отметил, что достаточно подготовить два экземпляра претензии с приложением копий чека и гарантийного талона, после чего продавец обязан вернуть деньги в течение 10 дней или заменить товар за 7 дней.

Внимание стоит уделить и возможности уменьшения цены с сохранением товара — этот вариант позволяет получить существенную скидку при незначительных дефектах, превращая неудачную покупку в выгодное приобретение.

Ранее сообщалось, что россиянам посоветовали не покупать машины за криптовалюту.