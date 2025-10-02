Россиянам посоветовали не покупать машины за криптовалюту

Покупка автомобиля за криптовалюту может иметь негативные последствия для покупателя. Об этом в комментарии Autonews.ru рассказал адвокат Дмитрий Кириллов.

Он напомнил, что в России действуют законодательные ограничения на использование цифровых активов. Хотя криптовалюта официально не запрещена, ее применение жестко регламентировано — нельзя принимать ее в качестве оплаты за товары, работы или услуги.

Криптовалюта фактически приравнивается к наличным средствам, а расчеты производятся через посредников в эквиваленте USDT, BTC или ETH. При этом указать криптовалюту в официальных договорах купли-продажи невозможно.

Как отметил эксперт, такие ограничения вынуждают граждан прибегать к услугам посредников и уходить в правовую «серую зону».

«Риск контрагента всегда присутствует. Есть фактор посредника: что человек вас просто обманет, и вы потом никогда не сможете доказать, что вы перечисляли ему деньги для покупки автомобиля», — уточнил Кириллов.

Для сравнения, в Южной Корее компании имеют официально привязанные криптовалютные счета, а местное законодательство разрешает осуществлять платежи в цифровых активах, включая покупку автомобилей.

Министерство финансов РФ и Банк России планируют устранить существующие правовые пробелы, связанные с расчетами в криптовалюте, к 2026 году. На данный момент наказания за нарушение запрета на расчеты в криптовалюте в стране нет.

