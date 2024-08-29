Павел Дуров почти семь лет не приезжал к пожилому отцу в Санкт-Петербург

Один из основателей Telegram Павел Дуров уже много лет не навещал отца-пенсионера в Северной столице. Это удалось выяснить журналистам KP.RU (Санкт-Петербург).

Валерий Семенович Дуров — доктор филологических наук и бывший преподаватель СПбГУ, а также отец Павла Дурова. Журналисты попытались навестить его, но дверь никто не открыл. Одна из соседок отметила, что мужчина либо не дома, либо никого не хочет видеть. Другие жители рассказали, что в квартире обычно тихо, слышны редкие шаги, гости туда не приходят.

Только старожилы помнят, как в этом доме у метро «Комендантский проспект» жил Павел и Николай Дуровы.

«О, это местная интеллигенция. Жили тут больше 30 лет. Он ученый, общительный мужик, она (мать Павла и Николая Дуровых – Альбина Дурова – Прим.ред.) – неразговорчивая, закрытая. И Паша весь в отца был, всегда здоровался, а брат его не «от мира сего». Мамка все с ним таскалась, даже на занятия водила под ручку», – рассказал один из пенсионеров.

Оказалось, что та самая двушка в Петербурге еще во владении родителей Павла Дурова. Правда, сама пара рассталась тихо и без скандалов. В жилище остался только отец программиста. От прежней общительности ни следа.

«Дети к нему не приезжают. Пашу за последние семь лет тут ни разу не видела. Ни внуков, ни другой родни», — рассказали соседи.

Говорят, родственник Дурова живет как затворник и еле ходит. Николай Дуров также живет в Северной столице, но на Малой Конюшенной. Неизвестно, находится ли он рядом с матерью. Напомним, что Франция также объявила Николая в розыск.

Ранее сообщалось, что Павел Дуров годами не читал судебные повестки в свой адрес.