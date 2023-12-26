Бренд-шеф Кузнецов рассказал виды новогоднего стола, которые позволят не переедать

По словам бренд-шефа Максима Кузнецова, от переедания во время новогодних праздников спасут альтернативное меню и замена тяжелых блюд на легкие. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что следует, кроме основного меню, предложить ряд закусок, которые можно будет быстро подогреть или использовать в новых сочетаниях в ближайшие дни.

По мнению эксперта, также стоит заменить сложные и тяжелые блюда на салаты из свежих овощей и на закуски из морепродуктов, вроде легких суши, сашими, блюд вок.