Бригада Сергиево-Посадской подстанции скорой помощи спасла женщину, которая едва не утонула

Бригада Сергиево-Посадской подстанции скорой медицинской помощи прибыла на вызов к женщине, которая была без сознания после того, как едва не утонула в водоеме, сообщили в областном Минздраве.

В сообщении ведомства уточнили, что ее вытащили из воды очевидцы, после этого они вызвали скорую помощь. Прибывшие медицинские медработники осмотрели женщину и выяснили, что она находится в крайне тяжелом состоянии. После осмотра медики поставили диагноз «Утопление в пресной воде. Кома-2» и оказали ей экстренную медицинскую помощь.

После этого женщину доставили в Сергиево-Посадскую районную больницу, где она была госпитализирована в отделение анестезиологии и реанимации. Там пациентка пришла в себя спустя сутки.