Бригады медиков и мобильный маммограф продолжают выезды в села и деревни Городского округа Пушкинский

На текущей неделе бригады медиков и мобильный маммограф продолжат выезды в села и деревни Городского округа Пушкинский.

Во вторник, 28 мая, медики проведут консультацию и осмотр жителей, проживающих в деревне Митрополье. В Ивантеевке возле поликлиники № 9 установят мобильный маммограф.

В среду, 29 мая, мобильный маммограф и ФАП будут функционировать в поселке Зверосовхоз. Желающих проверить состояние своего здоровья приглашают к амбулатории № 4.

В четверг, 30 мая, мобильный маммограф установят второй раз за неделю в Ивантеевке. Медики проведут прием населения в селе Тишково.

В пятницу, 31 мая, бригады медиков направятся в деревню Степаньково.

В любом перечисленном населенном пункте специалисты принимают с 9 утра и до часу дня. По такому же расписанию работает мобильный маммограф.

«Желающие на местах могут обратиться в Центр и пройти осмотр в рамках первого этапа диспансеризации и маммографию по предварительной записи в своем лечебном учреждении», — сообщила заведующая Центром здоровья Марина Зарипова.

При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС. Пациентам предложено заполнить анкету с целью выявления генетических заболеваний, сдать анализ крови, сделать ЭКГ и проверить внешнее дыхание, измерить давление (внутриглазное и артериальное).

На сайте (https://prbmo.ru/grafik-raboty-spetsialistov-tsentra-zdorovya) больницы опубликован график и место приема в каждом населенном пункте Городского округа Пушкинский.