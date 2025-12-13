«Бриллиантовый маршрут провалился». В ручной клади пассажира из Анголы нашли 11 270 алмазов

У пассажира, прилетевшего из Анголы, было изъято свыше 11 270 неограненных алмазов, которые он пытался провезти в обход таможенного законодательства.

Как установили таможенники, драгоценные камни были искусно спрятаны в специально оборудованном тайнике — двойном дне ручной клади. Для сокрытия груза злоумышленник выбрал именно этот способ, рассчитывая избежать внимания служб досмотра.

В настоящее время 53-летний задержанный находится под стражей. Предварительное расследование показало, что пассажир не только не заявил о перевозке драгоценностей на таможне, но и не имел необходимых сертификатов, подтверждающих законность происхождения и права на вывоз минералов. Точная оценочная стоимость изъятой партии будет определена в ходе проведения назначенной экспертизы.

Ранее сообщалось о том, что зоолог получил условный срок за контрабанду попугаев.