Британские лейбористы высмеяли своего премьер-министра за видео с молотком

В кадрах Риши Сунак использует для работы боковую часть молотка, а не его боек.

В социальной сети появилось видео, где британский премьер во время посещения ювелирной мастерской, которая находится в графстве Йоркшир, работает молотком, причем использует боковую его поверхность. Эти кадры выложили представители Лейбористской партии в своем официальном аккаунте.

«Риши Сунак: не сын изготовителя инструментов», - такой надписью сопровождалось видео.

Стоит отметить, что в полной версии видео ювелир сам просит Сунака воспользоваться именно боковой частью инструмента. Лейбористы выложили в сеть урезанный вариант.