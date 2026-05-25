Бронза, микрофон и брендовые вещи: на могиле Паши Техника установят памятник за четыре миллиона рублей

Бывшая жена рэп-исполнителя Паши Техника Ева Карицкая показала готовую скульптуру, которая вскоре займет свое место на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе. Видео из мастерской она опубликовала в своем телеграм-канале. Памятник отлит из бронзы и изображает музыканта в полный рост — в тех самых брендовых вещах, которые он носил при жизни, и с микрофоном в руке.

«Скульптура Паши готова, она из бронзы. Скоро будет установка», — написала блогер в соцсетях.

Процесс создания монумента оказался долгим и непростым. Изначально планировалось, что композицию дополнит диджейский пульт, однако это увеличивало стоимость еще на миллион рублей, что оказалось неприемлемым для Карицкой. От пульта отказались, и итоговая цена составила четыре миллиона рублей, большую часть которых собрали друзья и поклонники рэпера. Кроме того, несколько раз менялся и сам образ Техника: предыдущие варианты имели мало сходства с реальной внешностью артиста, из-за чего изготовление затянулось. Установить памятник рассчитывали к годовщине смерти музыканта, но сроки пришлось перенести.

Паша Техник скончался в Таиланде 4 апреля 2025 года от септического шока, вызванного тяжелой бактериальной пневмонией, и был похоронен на Николо-Архангельском кладбище.