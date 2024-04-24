Брошенного 10-месячного ребенка обнаружили на улице в Химках

Сотрудники ГУ Росгвардии по Московской области во время патрулирования в вечерние часы обнаружили на улице в Химках 10-месячного ребенка, оставленного без присмотра.

Росгвардейцы услышали громкий плач и увидели, что на скамейке возле жилого дома лежит грудной ребенок. Возле младенца находился мужчина, который никак не реагировал на малыша.

Выяснилось, что мужчина является знакомым матери брошенного ребенка. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышла погулять с сыном, но забыла малыша на улице и вернулась домой одна. Связаться с женщиной гражданин не мог, так как у него не было ключей и телефона.

Правоохранители отогрели малыша в служебном автомобиле и вызвали на место скорую помощь. Медики осмотрели ребенка и установили, что он здоров. После этого младенца доставили в отдел полиции. Мать ребенка, узнав о произошедшем, вскоре приехала за сыном. По факту случившегося проводится проверка.