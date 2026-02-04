«Бросил девочку к аллигаторам»: мужчина 35 лет избегал казни за жестокое убийство

Во Флориде завершилось многолетнее судебное разбирательство по одному из самых шокирующих дел в истории штата, сообщило NBC Miami. 76-летнего Харрела Брэдди приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение (УДО) за убийство пятилетней девочки, совершенное в 1988 году.

Преступник скормил ребенка аллигаторам и черепахам, и это уже второй раз, когда ему удалось избежать смертной казни по этому делу.

История преступления началась с того, что Брэдди познакомился с матерью девочки, Шанделл Мэйкок, в церкви. Он активно ухаживал за женщиной, оказывал ей финансовую помощь, подвозил на работу и часто появлялся в ее квартире без предупреждения.

В ноябре 1988 года между ними произошла ссора после того, как Шанделл попросила его уйти. Разъяренный Брэдди вывез женщину в безлюдное поле и попытался задушить, а ее маленькую дочь Катишу отвез к водоему и бросил в воду, кишащую аллигаторами.

Останки девочки были обнаружены спустя два дня. У ребенка была оторвана рука, а череп оказался раздробленным со следами зубов аллигатора. Мэйкок чудом выжила после попытки удушения.

В 2007 году суд изначально вынес Брэдди смертный приговор, однако в 2017 году это решение было отменено в связи с изменениями в законодательстве Флориды. Пересмотр приговора занял еще девять лет.

