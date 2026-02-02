Фигурант громкого дела об убийстве из Кургана оказался в зоне СВО

Фигурант громкого уголовного дела о серии убийств в Кургане Олег Фоминых подписал контракт с Министерством обороны РФ и был отправлен в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно URA.RU.

По информации источника, обвиняемый предпочел отправиться на фронт, чтобы «искупить свою вину» через военную службу. Другой собеседник агентства подтвердил, что Фоминых уже находится в расположении одной из воинских частей.

После обращения редакции издания в пресс-службу Курганского городского суда выяснилось, что производство по уголовному делу в отношении Фоминых было приостановлено. В суде отказались давать разъяснения о причинах такого решения, сославшись на нормы федерального законодательства.

Предыстория дела связана с убийствами трех жителей Кургана, совершенными в 1987 и 1996 годах. Следствие считает ранее судимого Фоминых причастным к этим преступлениям. По данным агентства, подозреваемому несколько раз удавалось избежать правосудия.

