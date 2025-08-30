Командир Юрий Гупалюк покинул расположение штаба без объяснения причин. Об этом сообщило РИА Новости , ссылаясь на источник в российских силовых структурах.

Командир 156-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Юрий Гупалюк таинственным образом исчез из расположения штаба на Сумском направлении. По информации российских силовых ведомств, это уже не первый случай, когда высокопоставленный офицер покидает место службы при невыясненных обстоятельствах.

Временно исполняющим обязанности командира части назначен один из заместителей Гупалюка — подполковник Роман Вархола. Точное местоположение и причины отсутствия командира остаются неизвестными.

