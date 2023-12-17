Буданов: принудительная мобилизация на Украине будет продолжаться

По его словам, в настоящее время силы обороны Украины составляют 1,1 млн, и ВСУ продолжают нести потери.

Чтобы поддерживать армию в боеспособном состоянии, никакой рекрутинг не поможет, сказал Буданов. Он отметил, что все, кто хотел пойти в армию добровольно, уже давно пошли.

Глава ГУР посетовал, что на Украине все болеют за страну на словах, но когда доходит до дела, желающих воевать не находится, все бегут от мобилизации.

В последнее время на Украине началась настоящая охота за мужчинами, подлежащими мобилизации. Силовики отлавливают их в общественных местах и насильно доставляют в военкоматы. Многие из таких немотивированных воинов быстро сдаются в российский плен.