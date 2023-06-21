«Будет спиваться и дойдет до наркотиков»: в Госдуме рассказали о дальнейшей судьбе Трояновой

Сериал «Ольга» с Трояновой в главной роли удалили из онлайн-кинотеатров, нет в открытом доступе и передачи «Последний герой» с ней.

«Ну, а что делать, если человек решил использовать свою публичность, которую он получил благодаря съемкам в фильме, для того, чтобы сейчас жаловаться и клянчить поблажки, разные плюшки в странах, граждане которых убивают русских людей?» — сказал Милонов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседник призвал актрису побывать в зоне СВО, но добавил, что она наверняка «трусливая».

«Вот приехала бы и посмотрела, как французская ракета убила русских детей, которые мирно жили в центре временного размещения. Что бы она сказала? Но нет, не приедет, потому что она трусливая коза», — подчеркнул парламентарий.

Депутат отметил, что Россия в отличие от западных стран не пытается найти и убить людей, которые ей «неприятны».

«Мы просто исключаем людей, которые нам неприятны, они для нас просто исчезают. Великое русское искусство вечно. А вот Троянова будет либо с ним, либо сама по себе. Потому что французской актрисой она не станет, станет очередной беглячкой. Ее используют, выжмут до последнего, а когда она уже не будет нужна, вернут. И будет она там спиваться, дойдет до наркотиков. Очень жалкое состояние», — подчеркнул депутат.

Ранее сбежавшая из России Яна Троянова рассказала, чем гордится.