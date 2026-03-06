Будьте бдительны в Дубае: у российских туристов вырывают билеты из рук

Злоумышленники в международном аэропорту Дубая начали охотиться за посадочными талонами российских туристов. Мошенники вырывают документы прямо из рук пассажиров, чтобы занять их места на рейсе. Об этом рассказал ТАСС директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко .

Российские путешественники столкнулись с новой опасностью в аэропорту Дубая. Как сообщил директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, участились случаи хищения посадочных талонов у пассажиров, ожидающих вылета на родину.

По словам эксперта, преступники выбирают моменты массовой суеты при объявлении посадки. Ориентируясь на спешку и невнимательность людей, они буквально вырывают у них из рук посадочные документы. С похищенными талонами злоумышленники проходят в самолет.

Осауленко пояснил, что из-за подобных действий возникают серьезные сбои в работе перевозчиков. Формально авиакомпании фиксируют, что все пассажиры, оплатившие билеты, отправились рейсом. Однако обманутые туристы остаются в терминале, что создает для них и для организаторов перевозок трудноразрешимую организационную проблему. Пострадавшим приходится доказывать, что они не воспользовались перелетом, и решать вопросы с возвращением.