Будьте внимательны: в картошке из Астрахани нашли опасный пестицид

В пяти образцах картофеля астраханского производства обнаружили пестицид тиаметоксам, превышающий установленные нормативы, сообщил портал «Арбуз» со ссылкой на пресс-службу Астраханского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

В связи с этим в феврале сельхозпроизводитель доставил в лабораторию еще два образца картофеля для проведения повторных и расширенных исследований, отметили в ведомстве. В настоящее время эти пробы проходят проверку.

Следует отметить, что перед поступлением в продажу вся сельскохозяйственная продукция, включая картофель, в обязательном порядке проходит лабораторный контроль. Он осуществляется на соответствие требованиям технического регламента «О безопасности пищевой продукции» и действующих санитарных правил и норм.

При экспорте продукция дополнительно проверяется по международным стандартам Кодекс Алиментариус и строгим требованиям стран-импортеров.

Тиаметоксам — это инсектицид, который разрешено применять для защиты растений от колорадского жука и ряда других вредителей. Однако превышение рекомендованных доз этого химического средства может причинить вред не только культурным растениям, но и полезным насекомым, таким как пчелы и шмели.

Для человека потребление продукции с повышенным содержанием этого токсичного вещества также представляет опасность.

Оборот тиаметоксама строго регулируется международными стандартами безопасности. В частности, на территории Европейского союза (ЕС) использовать этот пестицид запрещено.

