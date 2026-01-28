Говяжьи консервы без говядины и мясо с сальмонеллой: Роспотребнадзор рассказал, что попадает на прилавки магазинов

Пресс-служба управления Роспотребнадзора в Удмуртии проинформировала об итогах проверок ведомства за 2025 год: в двух пробах мяса птицы в магазинах обнаружена сальмонелла, а в говяжьих консервах отсутствовала говядина, сообщил udm-info.ru. Были выявлены и другие несоответствия.

В ведомстве сообщили, что шесть проб мясной продукции не соответствовали составу, указанному на этикетке. Речь идет о колбасных изделий и мясных полуфабрикатов в тесте. В частности, в говяжьих консервах ДНК говядины отсутствовала.

По информации ведомства, в 2025 году было исследовало 205 проб. В двух пробах мяса птицы обнаружена сальмонелла. Еще три не соответствовали требованиям гигиенических нормативов.

«Всего в прошлом году было составлено 26 протоколов об административном правонарушении, вынесено 21 постановление о привлечении к административной ответственности, наложено штрафов на сумму 630 тыс. руб., судом вынесено решение о назначении штрафа с конфискацией на сумму 700 тыс. руб.», — сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным издания, сальмонелла — класс опасных микроорганизмов. Человек рискует заразиться, если продукты были не были качественно обработаны во время их приготовления. В зоне риска также находятся граждане, которые плохо моют овощи и фрукты. Бактерии могут присутствовать в молочных изделиях, яйцах, мясе кур и крупного рогатого скота, а также на поверхности овощей и фруктов.

Ранее эксперт Кузнецова предупредила, что разморозка мяса в горячей воде делает его опасным.