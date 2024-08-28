Будущим первоклассникам из семей участников спецоперации вручили подарки в подмосковном Реутове

Детям участников СВО из Реутова вручили школьные принадлежности. Торжественное мероприятие в рамках областной акции «Собери ребенка в школу» провели в «Школе героев», где каждый мог показать свою физподготовку и научиться мастерству ниндзя.

В этих наборах для будущих первоклассников собраны самые необходимые для школы вещи. С таким комплектом дети полностью готовы к учебе. Подарки будущим первоклассникам вручили в «Школе героев». Здесь для них провели мастер-класс, где проверили силу, смекалку и выносливость. На специальной трассе для гонок с препятствиями дети смогли выполнить различные упражнения и на несколько часов стать настоящими ниндзя.

«У меня в подарке было много фломастеров, карандашей, тетрадей, ручек. Я буду их использовать для того, чтобы много читать, писать, рисовать и делать разные поделки. Также хочу хорошие оценки, и чтобы в школе было все очень спокойно», — поделился впечатлением будущий первоклассник из города Реутов Никита.

Самым любимым предметом у этих школьников наверняка будет физкультура. Впечатлениями от трассы «Школы героев» они моментально делились с родителями. Ведь попасть сюда совсем не просто. Свою оценку такой поддержке дали и взрослые.