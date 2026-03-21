Букет ценой в миллион: как срыв одного цветка может обернуться тюремным сроком

В преддверии весеннего сезона член Общественной палаты Евгений Машаров обратил внимание граждан на строгие меры ответственности за сбор подснежников. Эти растения признаны редкими и находятся под угрозой исчезновения, поэтому любая деятельность, сокращающая их численность, запрещена российским законодательством, пишет РИА Новости.

Эксперт пояснил, что за уничтожение краснокнижных видов предусмотрены крупные штрафы. Для обычных граждан они составляют от 2,5 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 15 до 20 тысяч, а для юридических — сумма может достигать от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Однако это лишь часть последствий. Нарушителю также могут предъявить иск о возмещении ущерба, причиненного окружающей среде.

В особо серьезных случаях дело может перейти в уголовную плоскость. Как отметил Машаров, если сбор был совершен умышленно, уничтожено особо ценное растение или правонарушение произошло на территории заповедника либо национального парка, наказание ужесточается. В такой ситуации злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 4 лет плюс штраф, размер которого может достигать 1 миллиона рублей.