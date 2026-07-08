Бумага уходит в прошлое: депутат Госдумы высказался о новом законе для присяжных

Госдума во втором чтении одобрила законопроект о цифровизации формирования списков кандидатов в присяжные заседатели. Документ переводит ключевые процессы в электронный формат: списки будут публиковать на сайтах муниципалитетов, а граждане смогут подавать заявления об исключении или изменении сведений через интернет. Депутат Госдумы от Московской области Никита Чаплин (фракция «Единая Россия») пояснил, что нововведения снизят бюрократическую нагрузку на муниципалитеты и сэкономят бюджетные средства. Его комментарии приводит REGIONS .

Госдума приняла во втором чтении законопроект, упрощающий формирование списков кандидатов в присяжные заседатели. Документ предполагает широкое внедрение цифровых технологий. Списки будут размещать на официальных сайтах муниципальных образований, включая Москву, Санкт-Петербург и Севастополь. Муниципалитеты смогут сами выбирать способ передачи списков в суды — на бумаге или в электронном виде.

Граждане получат возможность подавать заявления об исключении из списков, исправлении неточных данных или наличии обстоятельств, мешающих исполнению обязанностей присяжного, в электронной форме при наличии технической возможности. Для сбора сведений вводится система межведомственного электронного взаимодействия, что ускорит процедуру.

Депутат Госдумы Никита Чаплин отметил, что суд присяжных — важнейший институт, гарантирующий независимость правосудия. Ранее процедура формирования списков была обременительной: муниципалитеты тратили средства на печать и рассылку, а граждане не могли оперативно заявить об уважительных причинах для исключения. Перевод процессов в цифровую плоскость, по словам парламентария, делает систему прозрачнее, сокращает сроки, экономит бюджет и убирает административные барьеры.