В Мариуполе близится к завершению восстановление детсада подмосковными строителями

Строители из Подмосковья завершают восстановление ясли-сада в Мариуполе. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Специалисты провели работы по усилению несущих конструкций, заменили кровельное покрытие, окна и двери. Также обновили инженерные системы и выполнили отделочные работы. Обновленное учреждение сможет принять около 90 детей.

Работы вели специалисты Фонда капремонта. Каждый этап контролировали специалисты Управления технадзора капремонта. Министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев поблагодарил их за труд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве внебюджетных школ и детсадов в регионе.